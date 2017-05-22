البورصة تخسر 11.3 مليار جنيه في بداية التعاملات

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تراجعت مؤشرات البورصة بنحو كبير بعد ساعة من بدء التداول، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 11.3 مليار جنيه، متأثرة بقرار البنك المركزي، أمس الأحد، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.02% ليصل إلى مستوى 12713.08 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 585.58 نقطة، وهبط أيضًا مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.22 % ليصل إلى مستوى 1364.69 نقطة .

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وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى في اجتماعها، أمس الأحد، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%.