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48.6% زيادة في أعداد السائحين الوافدين خلال مارس الماضي

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48.6% زيادة في أعداد السائحين الوافدين خلال مارس الماضي 48.6% زيادة في أعداد السائحين الوافدين خلال مارس الماضي

التحرير

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، عن ارتفاع أعداد السائحين الوافدين من كافة دول العالم بنسبة بلغت نحو 48.6% خلال شهر مارس الماضي، ليبلغ نحو 654.9 ألف سائح، في مقابل نحو 440.7 ألف سائح خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة الشهرية لإحصاءات السياحة لشهر مارس 2017، أن منطقة أوروبا الغربية سجلت أكثر المناطق إيفادًا للسائحين خلال شهر مارس الماضي بنسبة 31.9%.

وسجلت ألمانيا أكثر الدول إيفادًا بنسبة 43.9%، وفي المرتبة الثانية جاء الشرق الأوسط بنسبة 24.6%، حيث سجلت أكثر الدول إيفادا بنسبة 37.6%، أما في المرتبة الثالثة جاءت أوروبا الشرقية بنسبة 21.6%.

كما سجلت أوكرانيا أكثر الدول إيفادًا للسائحين بنسبة 56.3%، في حين بلغت نسبة السائحين الوافدين من باقى دول العالم (الأمريكتين - أفريقيا - شرق اّسيا - الباسفيك  - جنوب اّسيا - دول أخرى) 21.9%.

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وبلغ عدد السائحين الوافدين من الدول العربية نحو 197.9 ألف سائح، مقابل 151.2 ألف سائح فى شهر مارس 2016 بنسبة زيادة قدرها 30.9%، في حين بلغ عدد السائحين المغادرين 598.2 ألف سائح مارس الماضي، مقابل 404.3 ألف سائح خلال ذات الشهر من العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 48.0%.

فيما بلغ عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون المغادرون 5.4 مليون ليلة خلال شهر مارس 2017، مقابل 2.5 مليون ليلة في مارس 2016، بنسبة زيادة قدرها 119.1%، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر في عدد الليالي السياحية بنسبة 38.9%، بينما كانت ألمانيا أكثر الدول بنسبة 48.0% من إجمالي عدد الليالي السياحية لأوروبا الغربية.

وبلغت نسبة الشرق الأوسط نحو 25.3%، وكانت ليبيا أكثر الدول بنسبة 28.4% من إجمالي عدد الليالي السياحية للشرق الأوسط، بينما بلغت النسبة في أوروبا الشرقية 17.8%، وكانت أوكرانيا أكثر الدول بنسبة 60.3% من إجمالي عدد الليالى السياحية لأوروبا الشرقية.

كما سجل عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحين المغادرين من الدول العربية نحو1.7 مليون ليلة خلال شهر مارس 2017، مقابل 983.6 ألف ليلة في مارس 2016 بنسبة زيادة قدرها 73.3%، بينما بلغ متوسط مدة إقامة السائح المغادر نحو 9.1 ليلة فى مارس  الماضى، مقابل  6.1 ليلة خلال نفس الشهر من العام السابق.

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التحرير

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