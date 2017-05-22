رئيس الوزراء: إنشاء سلاسل تجارية وتشديد الرقابة على الأسواق

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قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تصب تركزها خلال الفترة الحالية على توفير السلع العذائية الرئيسية بأسعار مخفضة للمواطنين بالتعاون مع القطاع الخاص، خلال شهر رمضان.

وأضاف إسماعيل، خلال المؤتمر المنعقد على هامش افتتاح معرض "أهلا رمضان" بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر اليوم الإثنين، أن هناك عدد من الإجراءات تعمل عليها الحكومة مع القطاع الخاص لتوفير السلع وخفض أسعارها، أهمها زيادة المعروض من السلع والتوسع في إنشاء السلاسل التجارية الكبرى، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق.

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وعن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن قبل رمضان، أكد رئيس الوزراء، أن بعد تحرير سعر الصرف ارتفعت الأسعار، ولكن الدولة حاولت جاهدة لتثبيت الأسعار فترة من الزمن وذلك من خلال السلع التي تم استيرادها قبل التعويم مع استمرار الدولة على دعم تلك السلع بعد نفذ الكميات المستوردة، موضحًا أن توفير السلع بعد تحرير سعر الصرف كان يلزمه ارتفاع في الأسعار وهو ما حدث في أسعار الدواجن واللحوم.