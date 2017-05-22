كيف تحصل على تصريح مائدة الرحمن؟

التحرير

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اعتاد الكثير من المواطنين تقديم وجبات للفقراء وعابري السبيل أو من هم على سفر وشهدوا أذان المغرب في الطرقات خلال شهر رمضان، وذلك من خلال توزيع الوجبات جاهزة أو تقديمها من خلال موائد الرحمن، ونظرا للحملات التي تشنها محافظة القاهرة لرفع الإشغالات ومنع كل ما يعطل المرور، بدأ رؤساء الأحياء في التأكيد على ضرورة الحصول على ترخيص من الأحياء لعمل موائد الرحمن بشكل قانوني.

اللواء عمرو فكري رئيس حي المعادي قال لـ"التحرير" إن من يريد عمل مائدة الرحمن في رمضان عليه أن يتقدم بطلب إلى الحي مرفق معه صورة الرقم القومي على أن يشمل الطلب تفاصيل عن مكان إقامة المائدة وتفاصيلها.

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وأضاف فكري أن الحي بدوره يرسل صورة من الطلب إلى إدارة الحماية المدنية للحصول على موافقة والتأكد من عوامل الأمان تحسبا لحدوث حريق أثناء عملية الطبخ وتقديم الطعام، لافتا إلى أنه ايضا يتم إرسال تفاصيل المائدة إلى ادارة الطب البيطري حتى تتولى التفتيش على المائدة خلال شهر رمضان منعا لتقديم أغذية فاسدة للمواطنين.

وأكد فكري أن المواطن يستطيع الحصول على التصريح بعد تقديم الطلب بيومين، موضحا أن الهدف من التاكيد على التصاريج هو التأكد من سلامة الطعام وعدم تعطيل المرور والحفاظ على حياة المواطنين من الحرائق أيضا، لافتا إلى أنه في حالة توافر هذه الشروط في مكان المائدة لن يكون هناك اعتراض، مؤكدا انه لم يتم رفض أي طلب حتى الأن ولكن تم مناشدة البعض بتغيير مكان المائدة لتنطبق عليها الشروط.