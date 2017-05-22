أخبار عاجلة

شاهد| 3 فضائح جديدة تفجرها ريم البارودي عن أحمد سعد وسمية الخشاب.. الثانية صادمة -
بث مباشر| السيسي يصل دمياط لافتتاح بعض المشروعات التنموية -
السيسي يفتتح بعض المشروعات القومية بدمياط -
أسرة «رونالدو» تغادر مطار الغردقة عائدة لبلادها -
كيفية تسجيل علاج فيروس سى من خلال موقع التأمين الصحى -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول -
غرق شاب في مياه ترعة السلام أثناء السباحة -
ترامب يصل قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء عباس -
مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

القوات المسلحة تطرح 2 مليون عبوة غذائية بأسعار مخفضة 

Google+ Print
القوات المسلحة تطرح 2 مليون عبوة غذائية بأسعار مخفضة  القوات المسلحة تطرح 2 مليون عبوة غذائية بأسعار مخفضة 

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تطرح القوات المسلحة 2 مليون عبوة غذائية بأسعار مخفضة بالقرى والنجوع والمناطق الاكثر احتياجا وذات الكثافات السكانية العالية بهدف توفير الاحتياجات الأساسية من السلع التموينية والمواد الغذائية وبيعها للمواطنين بواقع 25 جنيها للعبوة بدلا من 87 جنيها، والتي تمثل المرحلة قبل الأخيرة من إجمالي 8 ملايين عبوة تموينية تم تجهيزها وتوزيعها على دفعات بمختلف محافظات الجمهورية.

وأصدر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره لهيئة الإمداد والتموين وجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بإعداد العبوات الغذائية وطرحها للمواطنين بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

 وسبق الانتهاء من توزيع 4 مليون حصة، ويجري حاليا توزيع عدد 2 مليون عبوة بمناسبة حلول شهر رمضان، وسيتم توزيع المرحلة الأخيرة قبل العيد الأضحى مباشرة.

شاهد أيضا

وحرصت القوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف التي يتم تدبيرها سواء من خلال الوحدات الإنتاجية بالقوات المسلحة أو بالتعاون مع الشركات المصرية بالسوق المحلية، حيث تضم كل عبوة 1 كيلو جرام من السكر والأرز والفول و3 أكياس مكرونة، بالإضافة إلى عبوة للسمن وصلصة الطماطم والشاي، حيث تم تجميعها داخل عبوات خاصة وطرحها للمواطنين.

وتم التنسيق بين الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات التي تدخل في نطاق مسئولياتها لزيادة نقاط التوزيع الثابتة والمتحركة والتي شهدت نقاط التوزيع إقبالا لافتا من الجماهير لشراء العبوات، وتجنب تكرار المناطق التي تم بها توزيع الحصص السابقة بهدف تحقيق الانتشار الجغرافي المطلوب حيث تقوم المنطقة المركزية العسكرية بتوزيع 779 عبوة في نطاق القاهرة الكبرى والمحافظات التي تدخل بنطاق المنطقة المركزية، و418 الف عبوة في صعيد بمحافظات المنطقة الجنوبية العسكرية، وطرح 275 ألف عبوة بالاسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وباقي المحافظات بنطاق مسئولية الجيش الثاني الميداني.

وتم توزيع 130 ألف عبوة بمحافظة السويس، وتوزيع 243 ألف عبوة بمحافظات المنطقة الشمالية العسكرية و84 ألف عبوة بالمنطقة الغربية العسكرية، فيما يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بتوزيع 71 ألف عبوة غذائية داخل القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا بمختلف مراكز ومدن الجمهورية بإجمالي 2 مليون عبوة.                      

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "نجاح الموجي" ... نجم التلقائية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "نجاح الموجي" ... نجم التلقائية

مصر تدين الحادث الإرهابي بمدينة مانشستر البريطانية

مصر تدين الحادث الإرهابي بمدينة مانشستر البريطانية