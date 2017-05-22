القوات المسلحة تطرح 2 مليون عبوة غذائية بأسعار مخفضة 

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تطرح القوات المسلحة 2 مليون عبوة غذائية بأسعار مخفضة بالقرى والنجوع والمناطق الاكثر احتياجا وذات الكثافات السكانية العالية بهدف توفير الاحتياجات الأساسية من السلع التموينية والمواد الغذائية وبيعها للمواطنين بواقع 25 جنيها للعبوة بدلا من 87 جنيها، والتي تمثل المرحلة قبل الأخيرة من إجمالي 8 ملايين عبوة تموينية تم تجهيزها وتوزيعها على دفعات بمختلف محافظات الجمهورية.

وأصدر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره لهيئة الإمداد والتموين وجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بإعداد العبوات الغذائية وطرحها للمواطنين بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

وسبق الانتهاء من توزيع 4 مليون حصة، ويجري حاليا توزيع عدد 2 مليون عبوة بمناسبة حلول شهر رمضان، وسيتم توزيع المرحلة الأخيرة قبل العيد الأضحى مباشرة.

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وحرصت القوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف التي يتم تدبيرها سواء من خلال الوحدات الإنتاجية بالقوات المسلحة أو بالتعاون مع الشركات المصرية بالسوق المحلية، حيث تضم كل عبوة 1 كيلو جرام من السكر والأرز والفول و3 أكياس مكرونة، بالإضافة إلى عبوة للسمن وصلصة الطماطم والشاي، حيث تم تجميعها داخل عبوات خاصة وطرحها للمواطنين.

وتم التنسيق بين الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات التي تدخل في نطاق مسئولياتها لزيادة نقاط التوزيع الثابتة والمتحركة والتي شهدت نقاط التوزيع إقبالا لافتا من الجماهير لشراء العبوات، وتجنب تكرار المناطق التي تم بها توزيع الحصص السابقة بهدف تحقيق الانتشار الجغرافي المطلوب حيث تقوم المنطقة المركزية العسكرية بتوزيع 779 عبوة في نطاق القاهرة الكبرى والمحافظات التي تدخل بنطاق المنطقة المركزية، و418 الف عبوة في صعيد مصر بمحافظات المنطقة الجنوبية العسكرية، وطرح 275 ألف عبوة بالاسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وباقي المحافظات بنطاق مسئولية الجيش الثاني الميداني.

وتم توزيع 130 ألف عبوة بمحافظة السويس، وتوزيع 243 ألف عبوة بمحافظات المنطقة الشمالية العسكرية و84 ألف عبوة بالمنطقة الغربية العسكرية، فيما يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بتوزيع 71 ألف عبوة غذائية داخل القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا بمختلف مراكز ومدن الجمهورية بإجمالي 2 مليون عبوة.