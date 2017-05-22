فيديو| الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. والقاهرة تسجل 34

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة شمالًا، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، لافتة إلى أن درجة الحرارة في القاهرة ستصل إلى 34 درجة مئوية.

وأوضح الخبراء، خلال تصريحات عرضها برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "dmc" أن الرياح ستكون نشطة وأغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب البلاد.

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أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، والبحر المتوسط ستكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح الشمالية شرقية.

