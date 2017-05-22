فيديو| «تجارة الجملة»: تخفيضات «أهلا رمضان» تصل لـ 40%

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كشف جمال الشرقاوي، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، أسعار بعض المنتجات المطروحة في معارض "أهلا رمضان"، مؤكدا أن التخفيضات تصل إلى 40% لبعض المنتجات.

وأضاف الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc": "التخفيضات كبيرة على ياميش رمضان، وهناك نوعين من كراتين أهلا رمضان، الأولى بـ 95 جنيها وتحتوي على 10 سلع، والثانية بـ 70 جنيها وبها 7 سلع".

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وتابع رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة بأن "هناك تخفيضات هائلة على البط والسمان خلال المعرض"، مؤكدا أن المواطن سيشعر بالارتياح من أسعار السلع لدينا".