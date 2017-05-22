مصر تفوز بمنصب نائب رئيس لجنة الاستدامة بالاتحاد العالمي للبورصات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أصدرت البورصة "التقرير السنوي للاستدامة 2016" الخاص بها لأول مرة على مستوى المؤسسات العامة المصرية.

وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة، أن إصدار التقرير يهدف رصد أهم الجهود والمبادرات التي قامت بها المؤسسة في مجال التنمية المستدامة خلال العام الماضي (2016)، والذي شهد انضمام البورصة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة (Global compact) وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، وكذلك توقيع "تعهدات مراكش لتنمية أسواق رأس المال الأخضر في أفريقيا"، كما فازت البورصة بمنصب نائب رئيس لجنة الاستدامة بالاتحاد العالمي للبورصات.

وأضاف "عمران" أن البورصة تعد أحد المؤسسات الفاعلة على المستوى الإقليمي والعالمي في أجندة استدامة أسواق المال، الأمر الذي قد يعطي حافزًا لباقي المؤسسات العامة بأن تخطو خطوات جادة في هذا الإطار لما له من انعكاسات إيجابية على بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.

شاهد أيضا

وكانت مؤسسة البورصة شاركت في العديد من المبادرات الاجتماعية مثل "اليوم العالمي للمرأة" و"يوم اليتيم" و"اليوم العالمي لمرضى التوحد"، وصولًا إلى تدشين "مؤسسة البورصة المصرية للاستدامة" لتوحيد جهود مجتمع سوق المال بشكل عملي ومنظم وتحقيق أقصى استفادة للمجتمع المصري.

الجدير بالذكر أن البورصة المصرية كانت قد أصدرت في شهر أكتوبر من العام الماضي "الدليل الاسترشادي لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة" كأول دليل من نوعه على مستوى المنطقة، والذي يهدف لمساعدة الشركات المقيدة على تطبيق مبادئ الاستدامة في ممارستها وإصدار التقارير والمعلومات الخاصة بها، مع قيام البورصة بتدريب كوادر تلك الشركات على تطبيقها بما ينعكس إيجابًا على أداءها وأعمالها ويعزز من شفافية وكفاءة السوق ككل.