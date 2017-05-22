لام: تشيلسي ساعد بايرن في الفوز بالثلاثية التاريخية

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قال اللاعب الألماني المعتزل فيليب لام، إن تشيلسي ساعد بايرن ميونيخ كثيرًا بالتغلب عليه في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2012، الذي أقيم على ملعب أليانز أرينا، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وأوضح لام أن تلك الهزيمة القاسية ساعدت الفريق على دخول الموسم التالي بحافز كبير مكنهم من التتويج بالثلاثية التاريخية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا).

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واستعاد لام ذكريات ذلك النهائي قائلا "الذكريات ليست جيدة على الإطلاق، لعبنا المباراة على ملعبنا في ميونيخ وهي تجربة فريدة من نوعها أن تخوض نهائي دوري الأبطال على ملعبك ودخلنا المباراة ونحن نمتلك الحظوظ الأكبر وسيطرنا بالفعل على المباراة وقدمنا مستوى مميز".

"واجهنا سوء حظ كبير في عدم ترجمة الفرص إلى أهداف وهو الأمر الذي مكن تشيلسي من إدراك التعادل ودفع المباراة إلى الأوقات الإضافية والتي أهدرنا فيها ركلة جزءا قبل أن نخسر المباراة بالكامل بركلات الترجيح".