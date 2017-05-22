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مصرع فرد أمن بعدما أشعل النار في نفسه والداخلية تصدر بياناً تكشف فيه تفاصييل مثيرة حول الواقعة

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مصرع فرد أمن بعدما أشعل النار في نفسه والداخلية تصدر بياناً تكشف فيه تفاصييل مثيرة حول الواقعة مصرع فرد أمن بعدما أشعل النار في نفسه والداخلية تصدر بياناً تكشف فيه تفاصييل مثيرة حول الواقعة

قام فرد أمن منذ قليل بسكب الكيروسين على جسده ثم أشعل النار في نفسه، وذلك بمركز أبو النمرس، لمروره بأزمة مالية بسبب انخفاض راتبه الشهري، وبانتقال قوات الأمن إلى موقع الحادث، تبين أن فرد الأمن المذكور والي يبلغ من العمر37 سنه قام بإشعال النار في جسده أمام منزله، ثم دخل على والده بينما النيران تمسك بجسده.

وأكدت التحريات الذي أجرها مفتش مباحث جنوب الجيزة العقيد ضياء رفعت، إلى أن والد فرد الأمن المنتحر حينما دخل على والده والنار مشتعلة به، أخذ بطانية، وقام بلفها عليه وذهب إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته بحروق تقدر بنسبة 70% في أماكن متفرقة بالجسم.

كما أشارت التحريات التي أجرتها مباحث قطاع جنوب الجيزة، إلى أن فرد الأمن الذي انتحر حرقاً كان يعمل بإحدى شركات الأمن، وكان ضمن أراد تأمين مستشفى قصر العيني،وكان مجمل راتبه 600 جنيه شهريا، ولم يكفلوا له عيشة كريمة، فقرر التخلص من حياته هربا من الفقر والحاجه وأشعل النيران في جسده.

 

 

المصدر : فايف

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