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قضايا غريبة .. زوج يشكي جبروت زوجته ويؤكد أنه حاول الانتحار متين ويتوسل للمحكمة تطليقه وأخرى تعترف بأنها ضربت زوجها أمام زملاؤه وسعت لذله لتلقينه درس في الحياة

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قضايا غريبة .. زوج يشكي جبروت زوجته ويؤكد أنه حاول الانتحار متين ويتوسل للمحكمة تطليقه وأخرى تعترف بأنها ضربت زوجها أمام زملاؤه وسعت لذله لتلقينه درس في الحياة قضايا غريبة .. زوج يشكي جبروت زوجته ويؤكد أنه حاول الانتحار متين ويتوسل للمحكمة تطليقه وأخرى تعترف بأنها ضربت زوجها أمام زملاؤه وسعت لذله لتلقينه درس في الحياة

في إطار ما يعانيه المجتمع المصري من مشاكل وأزمات تعصف بعدد كبير من الأسر المصرية، ويتضح ذلك من عدد قضايا الطلاق وغيرها من القضايا المتعلقة بمحيط الأسرة من اعتداء على الأبناء وخيانات زوجية، شهدت محكمة الأسرة أمس قضيتين غريبتين.

الأولى هي لزوج وقف أمام المحكمة يشتكي جبروت زوجته ويطالب بتطليقه منها لأنها تعامله معاملة سيئة ولها طباع لا يطيقها بشر، حيث أنها كانت توقظه في ساعات متأخرة من الليل لتفتعل معه المشاكل، وأكد الزوج أنه اشتكى كثيراً لأهلها ولكن دون جدوى، ووصل به الأمر أنه كان يتجول في الشوارع خوفاً من العودة للمنزل كما أنه حاول الانتحار مرتين.

أما الثانية فكانت لزوجة أقرت أمام المحكمة بضربها لزوجها أمام زملاؤه، وذلك لأنه اعتاد أن ينفق الأموال التي ورثها والتي لم يتعب في كسبها وبشكل مبالغ فيه، وأراد على يستولي على أموالها التي تكتسبها من عملها المرموق والذي تعبت في الوصول إليه، وهي أرادت بذلك أن تلقنه درس هام لا ينساه وتكسر أنفه أمام معارفه.

 

 

المصدر : فايف

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