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مصرع شرطيين في حادث قطار بالمنيا

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مصرع شرطيين في حادث قطار بالمنيا مصرع شرطيين في حادث قطار بالمنيا

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حادث قطار - صورة أرشيفية

المنيا - ريمون الراوي:

لقي أمين شرطة ومساعد شرطة مصرعهما، اليوم الإثنين، في أثناء عودتهما من "نوباتجية" عمل كانا يستقلان موتوسيكل، وفي طريقهما لقريتهما دمشاو هاشم مركز المنيا وصدمهما معًا قطار.

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، بلاغًا من العقيد أحمد عارف، مأمور بندر المنيا بمصرع الشرطيين، بعدما صدمهما قطار رقم 714 عند مزلقان قرية البيهو التابعة لمركز سمالوط.

وأكد تقرير الدكتور هاني إسحاق، مفتش وموثق صحة المنيا، أن "أحمد جنيدي محمد"، ٣٥ عامًا، أمين شرطة، توفي إثر كسر وتهشم بعظام الجمجمة ونزيف و تهتك وانفجار بالمخ، و"عبد الكافي محمد جمعة"، ٥٠ عامًا، توفي إثر كسر بعظام وقاع الجمجمة ونزيف وتهتك بالمخ وكسر بالطرفين السفليين ولا توجد شبهة جنائية، وأودعت الجثث تحت تصرف النيابة العامة.

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