فيديو│الصيرفي ينفي زيادة أسعار المياه في رمضان: «كلام مواقع»

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نفى العميد محي الصيرفي، متحدث الشركة القابضة للمياه، ما تداولته بعض المواقع ووسائل الإعلام، بشأن زيادة أسعار فواتير المياه خلال شهر رمضان أو شهر يوليو القادم.

وأضاف الصيرفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف": "زيادة الأسعار كان مقترح مقدم، ولكن محرر صحفي عرض الموضوع كأنه أمر مُسلّم به"، موضحًا أن هذا المقترح يحتاج العديد من الخطوات قبل تطبيقه.

وعن انقطاعات المياه، أكد متحدث القابضة أنهم يحاولون حل جميع مشاكل الانقطاع قبل شهر رمضان، مؤكدًا أنه سيتم عرض جداول مواعيد ضخ المياه خلال شهر رمضان في وقت الذورة وسيكون من 2 : 7، وسيتم الإعلان عن هذه الجداول خلال 24 ساعة.