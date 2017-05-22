وزير النقل يعين جمال متولي مديرًا لمبيعات السكة الحديد بالقاهرة

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أصدر الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، قرارًا وزاريًا بتعيين المحاسب جمال متولى محمود عبدالله مديرًا عاما لإدارة مبيعات القاهرة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بعد انتدابه على إدارة المبيعات بالقاهرة لحوالي عامين استطاع خلالهما تحقيق أكبر نسبة مبيعات في الفترة من يوليو 1014 وحتى نوفمبر 2016، كما ساهم فى الحد من مشكلة السوق السوداء للتذاكر.

وشغل "متولى" منصب مدير التفتيش والرقابة بالإدارة المركزية للمبيعات وتم انتدابه مديرًا عامًا للمبيعات بطنطا ثم انتدابه مديرا عاما لإدارة المبيعات بالقاهرة فى 2014 وحتى 2016، ثم مديرا عاما لإدارة التسعير التابعة لخدمة العملاء بالهيئة ، ثم قرار الوزير بترقيته ليصبح مديرا عاما لإدارة المبيعات بالقاهرة.