تعرف على أسعار شنط رمضان المطروحة من وزارة التموين

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طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة، في الشركة المصرية لتجارة الجملة، فئتين من شنط رمضان بتخفيض يصل إلى 15%، بمناسبة معرض سوبر ماركت وأهلا رمضان، ويتم عرض الفئتين للمواطنين خلال أيام المعرض المستمر من 22 إلى 26 مايو الجاري.

الشنطة الأولى تتكون من 7 أصناف بسعر 70 جنيها بدلا من 81.5 جنيه، وتحتوي على كيلو سكر، زجاجة زيت لتر، 2 كيلو أرز مصري معبأ، عبوة سمنة 500 جرام، علبة صلصة 300 جرام، 3 أكياس مكرونة 350 جرام، وكيلو بلح شعبي.

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أما الشنطة الثانية تتكون من 10 أصناف بسعر 95 جنيها بدلا من 121.5 جنيه، وتحتوي على كيلو سكر، زجاجة واحد لتر، 2 كيلو أرز مصري معبأ، 3 أكياس فول 500 جرام، كيس عدس 500 جرام، عبوة سمنة 500 جرام، 3 أكياس مكرونة 350 جرام، 2 باكو شاي 40 جراما، كيلو بلح فاخر.