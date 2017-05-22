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جامعة السويس تفصل 3 طالبات وزميلهن بسبب لافتة "آسفة يا مودي"

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مصراوي Masrawy

فصل طالبات وزميلهن بسبب لافتة آسفة يا مودي (1)فصل طالبات وزميلهن بسبب لافتة آسفة يا مودي (1)

فصل طالبات وزميلهن بسبب لافتة آسفة يا مودي (2)فصل طالبات وزميلهن بسبب لافتة آسفة يا مودي (2)

السويس ـ حسام الدين أحمد:

قرر مجلس التأديب بجامعة السويس، فصل طالب و3 طالبات، بسبب تعليق لافتة أعلى مبنى كلية الآداب، كتبت عليها إحدى الطالبات الثلاثة "أنا غلطت في حقك.. آسفة يا مودي"، والتي وصفها المجلس بـ"سلوك غير أخلاقي".

كان رئيس الجامعة الدكتور ماهر مصباح، أحال الواقعة التي شهدتها الجامعة 7 مايو الجاري، للتحقيق مع الطالبة التي رفعت اللافتة وزملائها الذين ساعدوها، وانتهى التحقيق بإحالتهم لمجلس تأديب، ليصدر قرارا بفصلهم.

وأضاف مصباح لـ"مصراوي": "سأدرس الالتماس الذي تقدم به الطلاب المخالفين، واتخذ القرار المناسب حفاظا على الطلاب ومستقبلهم، ومصلحة الجامعة".

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