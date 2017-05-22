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الرئيس الأمريكي يغادر السعودية متوجها إلى إسرائيل

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الرئيس الأمريكي يغادر السعودية متوجها إلى إسرائيل الرئيس الأمريكي يغادر السعودية متوجها إلى إسرائيل

مصراوي Masrawy

يغادر متوجها إلى إسرائيل

الرياض - (د ب أ):
غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين الرياض متوجها إلى تل أبيب.
وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وعدد من المسؤولين.

وكانت زيارة ترامب الرسمية إلى المملكة على مدار اليومين الماضيين قد شهدت عقد قمة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وقمة مع قادة الدول الخليجية، وأخرى مع قادة العشرات من الدول العربية والإسلامية.

وستكون إسرائيل المحطة الثانية في جولة ترامب الخارجية، الأولى منذ توليه منصبه.

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مصراوي Masrawy

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