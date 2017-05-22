بماذا وصفت إيفانكا ترامب زيارتها إلى السعودية؟

مصراوي Masrawy

القاهرة- (مصراوي):

وصفت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيارتها إلى المملكة العربية السعودية، بـ"الرائعة والتاريخية".

وفي تغريدة نشرتها صباح اليوم الإثنين، على حسابها بالإنجليزية على موقع تويتر، قالت إيفانكا: "قُمت برحلة رائعة وتاريخية إلى السعودية".

وأضافت: "متحمّسة لمواصلة رحلتنا لإسرائيل."

وأشادت إيفانكا بالقيادات النسائية في السعودية أمس الأحد.

وقالت في تغريدة كتبتها على تويتر "التقيت اليوم مع القيادات النسائية السعودية، وتعلمت بشكل مباشر من إنجازاتها والتحديات التي تواجهها والرؤى المستقبلية".

وكان الرئيس الأمريكي قد أنهى زيارة، وصفتها وسائل الإعلام السعودية بـ"التاريخية"، إلى الرياض، أمس الأحد، انطوت على ثلاث قمم هي: قمة سعودية أمريكية، وقمة خليجية أمريكية، وقمة عربية إسلامية أمريكية.

ومن المُقرر أن تطير إيفانكا برفقة الوفد الأمريكي، صباح اليوم الإثنين إلى إسرائي، في إطار جولة ترامب الخارجية الأولى للشرق الأوسط.

