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بالصور.. شاب قبطي يوزّع الفوانيس على أطفال مسلمين قبل رمضان

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مصراوي Masrawy

قبطي يوزّع الفوانيس على أطفال المسلمين (1)قبطي يوزّع الفوانيس على أطفال المسلمين (1)

قبطي يوزّع الفوانيس على أطفال المسلمين (2)قبطي يوزّع الفوانيس على أطفال المسلمين (2)

قبطي يوزّع الفوانيس على أطفال المسلمين (3)قبطي يوزّع الفوانيس على أطفال المسلمين (3)

قبطي يوزّع الفوانيس على أطفال المسلمين (4)قبطي يوزّع الفوانيس على أطفال المسلمين (4)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أقدم أبانوب كرلوس جاد الكريم، شاب قبطي بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، على توزيع الفوانيس على أطفال مسلمين بشوارع المدينة الساحلية، لمشاركتهم الاحتفالات بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقال "أبانوب"، عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن فكرة توزيع الفوانيس على أطفال المسلمين جاءت منذ فترة عندما شاهد وقوف المسلم بجوار المسيحي أمام الكنيسة، لتهنئته بالعيد وتأمينه لاحتفالاته، بجانب الوقفات التي نظمها المسلمون حزنًا على الشهداء الذين راحوا ضحية الأعمال الإرهابية التي استهدفت الكنائس.

وأوضح الشاب القبطي أنه ومجموعة من الشباب أطلقوا مبادرة "أسعد غيرك" لتحقيق السعادة لمن لا يعرفوهم، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف لإسعاد الغير وإدخال البهجة فى نفوس الجميع كبار وصغار.

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