بالصور.. إزالة التعديات على مليون و750 ألف متر من أراضي الدولة بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور محمد سلطان - محافظ الإسكندرية، اليوم الأثنين، إن حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة أسفرت عن تنفيذ 101 قرار إزالة واسترداد مليون و750 ألف متر مربع بجميع أحياء المحافظة، وذلك خلال 4 أيام.

وأوضح المحافظ أن حملات الإزالة التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع قوات المنطقة الشمالية العسكرية وقوات الأمن، ملتزمة بالمدة المحددة لإزالة كافة التعديات بنهاية الشهر الجاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووفقا لكشف -حصل "مصراوى" على نسخة منه- شهد اليوم الرابع لحملات إزالة التعديات على أراضى الدولة، استرداد 52 ألف متر مربع بحي العامرية أول، و١٨٩٦م٢ بحي العجمى، و٤٦٩٧م٢ بحي غرب، و٢٥١,٨٣م٢ بحي الجمرك، و ٤٦٩٠ م٢ بحي المنتزه ثان.