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المالية: 17.35% ارتفاعًا في عائد سندات الخزانة الأسبوع الماضي

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المالية: 17.35% ارتفاعًا في عائد سندات الخزانة الأسبوع الماضي المالية: 17.35% ارتفاعًا في عائد سندات الخزانة الأسبوع الماضي

التحرير

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كشفت بيانات صادرة من وزارة المالية، عن ارتفاع متوسط العائد على سندات الخزانة ليسجل نحو 17.35% خلال الأسبوع الماضي.

واشارت بيانات الوزارة، إلى ارتفاع متوسط العائد على سندات الخزانة آجل 5 سنوات بنحو 0.13 نقطة أساس، فيما تراجع معدل تغطية العطاء إلى 1.4 مرة، بدلًا من 2.3 مرة في العطاء السابق لنفس الأجل.

يأتي ذلك في ظل استقرار فائض السيولة المعروضة من جانب البنوك المحلية في العطاء الدوري للودائع المربوطة ذات العائد الثابت عند 60 مليار جنيه.

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وقدمت البنوك سيولة بقيمة 1.046 مليار جنيه عبر 23 طلب، بينما قبلت وزارة المالية منها نحو 14 طلب بقيمة 299.8 مليون جنيه، كما ارتفع متوسط سعر العائد المعروض من البنوك ليسجل نحو 19.19%، في مقابل نحو 18.39% خلال الأسبوع قبل الماضي، وبلغ أعلى فائدة معروض من البنوك بنحو 21.5%.

وتعتزم المالية طرح أدوات دين حكومية متمثلة في أذون خزانة بقيمة 24.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري، موزعة على آجال كلا من 91، 182، 273، 364 يومًا، إلى جانب طرح سندات خزانة بقيمة 1.750 مليار جنيه لآجال 3 و7 سنوات.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

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