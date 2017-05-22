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شريف إسماعيل: توافر السلع بكميات كبيرة بمعرض «أهلا رمضان»

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شريف إسماعيل: توافر السلع بكميات كبيرة بمعرض «أهلا رمضان» شريف إسماعيل: توافر السلع بكميات كبيرة بمعرض «أهلا رمضان»

التحرير

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أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أنهم سيوفرون السلع الغذائية بكميات مناسبة خلال شهر رمضان، وذلك في محاولة لمنع عمليات الاحتكار بالسوق المصري.

وأضاف إسماعيل، خلال كلمته اليوم الاثنين، في افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، أن المعرض سيكون بشكل مستمر على مدار العام، وستتوافر به السلع الأساسية الغذائية، وسيكون هناك دعم للسلع التموينية ورقابة على الأسواق.

وتابع: "لدينا قاعده بيانات متكاملة، وهناك 10 ملايين من البيانات المتكررة نحاول حذفها"، موضحًا أن هناك حملة في الوقت الحالي تستمر حتى 30 يونيو لتعديل البيابنات الخاصة بمستحقي الدعم.

واختتم رئيس الوزراء حديثه، مؤكدًا أن المعرض متاح لكل المواطنين والبضاعة ستكون متوفرة بشكل مستمر حتى لو زاد السحب عليها.

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