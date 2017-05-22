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سعر الذهب اليوم الإثنين 22-5-2017 بالصاغة في مصر

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سعر الذهب اليوم الإثنين 22-5-2017 بالصاغة في مصر سعر الذهب اليوم الإثنين 22-5-2017 بالصاغة في مصر

 صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك  المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم الاحد :

السعر العالمي : 1,258.57 دولار أمريكي.

 
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 720 إلى 722
عيار 22 660 إلى 662
عيار 21 630 إلى 632
عيار 18 540 إلى 542
عيار 14 420 إلى 421
عيار 12 360 إلى 361
الاونصة 22,392 إلى 22,463
الجنيه الذهب 5,040 إلى 5,056
الكيلو 720,000 إلى 722,286

 

 

 المصدر: مصر 365

 

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رئيس قسم الأخبار

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