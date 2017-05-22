رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلا رمضان " بمركز المؤتمرات
صحف عربية: زيارة ترامب تهدف لتشكيل ناتو خليجي لمواجهة إيران
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رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلا رمضان " بمركز المؤتمرات
الأخبار المتوقعة اليوم الاثنين 22 مايو 2017
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