محافظ قنا: لدينا خطة محكمة لإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة

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صرح محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان بأن أجهزة الوحدات المحلية بمختلف مدن المحافظة شنت عدة حملات مكبرة بالتعاون مع قوات الشرطة لاستعادة أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها بالمباني والزراعة من قبل المواطنين.

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وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 2248 حالة تعد بإجمالي مساحة بلغت حوالي 1684 فدانا من أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها بالزراعة ومساحة 4 ملايين و900 ألف متر مربع من الأراضي المتعدى عليها بالمباني بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وشدد محافظ قنا اليوم الاثنين على رؤساء المراكز والمدن بإزالة جميع أشكال التعديات على الأراضي المملوكة للدولة وعدم السماح بعودة التعديات تحت أي ظرف والتعامل معها بكل حزم وطبقًا للقانون والتعاون مع المواطنين الجادين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

وأكد الهجان أن محافظة قنا لديها خطة محكمة وكاملة بتوقيتات زمنية محددة لإزالة كافة التعديات الموجودة داخل نطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على مدار اليوم لتنفيذ الخطة بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الرقابية لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة واستعادتها مع نهاية شهر مايو الجاري تمهيدا لاستغلالها بالشكل الأمثل الذي يساهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد المصري.