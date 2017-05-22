رئيس الوزراء يفتتح معرض «أهلا رمضان»

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افتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الاثنين، معرض "أهلا رمضان" بحضور كل من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والصناعة والتجارة، والتنمية المحلية.

ويقام المعرض بمركز المؤتمرات بمدينة نصر في القاهرة، ويستمر حتى الجمعة 26 مايو الحالي، على مساحة 15 ألف متر مربع، بمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والشركات التابعة لها، وما يقرب من 200 شركة عارضة من كبرى الشركات المصرية المنتجة للسلع الغذائية والمشروبات ومنتجات التنظيف، إضافة إلى جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ووزارة الزراعة التى ستشارك بمنتجاتها المتنوعة.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قد أكد في تصريحات له أن جميع منافذ توزيع معرض "أهلا رمضان" ستُتاح في جميع المحافظات، من خلال الاتفاق على 122 موقعا، وذلك نتيجة التعاون بين الحكومة ممثلة في وزارة التموين والشركات التابعة لها والاتحاد العام للغرف التجارية، مشددا على أن البيع في كافة المنافذ سيكون بسعر الجملة وأقل منها.

وأشار إلى أن المعرض بدأ بالفعل في كافة المحافظات منذ يوم الجمعة الماضي وسيستمر حتى يوم 26 مايو ويمكن مده حتى أول يومين في رمضان إذا كان هناك إقبال.

وقال وزير التموين إن الأسعار في كافة منافذ البيع متطابقة ولا يوجد بها أي تغيير، مطمئنا جميع المواطنين على توافر جميع السلع، واعدا بتنظيم مثل هذه المعارض في مناسبات مماثلة للحد من ارتفاع الأسعار وتعزيز التوحد المجتمعي.