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الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا لطيف ليلًا

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الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا لطيف ليلًا الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا لطيف ليلًا

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، ارتفاعًا طفيفًا ومؤقت في درجات الحرارة شمالًا ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة فى نهاية الفترة.

أما الرياح فأغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد والوجه البحرى والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن

الصغرى العظمى 

القاهرة 21 34

الإسكندرية 21 26

مطروح 20 23

بورسعيد 19 32

دمياط 20 32

بلطيم 19 31

الإسماعيلية 17 35

السويس 18 35

العريش 15 33

نخل 12 32

طابا 14 33

الطور 22 33

مرسى علم 21 31

الغردقة 22 32

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شرم الشيخ 23 33

رفح 15 32

كاترين 13 28

سيوة 18 31

المنيا 19 36

الفيوم 20 36

رأس سدر 20 31

أبوسمبل 21 36

وسط الدلتا 21 30

أسيوط 18 35

سوهاج 18 35

الأقصر 21 36

أسوان 21 37

شلاتين 21 32

حلايب 23 30

الوادى الجديد 20 33

قنا 21 35

نويبع 22 33

السلوم 16 25

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