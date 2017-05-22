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فيديو| عمر جابر: سأحصل على فرصتي كاملة مع بازل في الموسم المقبل

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فيديو| عمر جابر: سأحصل على فرصتي كاملة مع بازل في الموسم المقبل فيديو| عمر جابر: سأحصل على فرصتي كاملة مع بازل في الموسم المقبل

التحرير

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قال النجم المصري عمر جابر، المحترف في صفوف بازل السويسري، إن استدعاء الوطني شرف له، مؤكدًا أن ذلك يرفع من اسهمه مع ناديه.

وأضاف «جابر»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة oN sport، أنه سعيد بثقة الجهاز الفني للفراعنة، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، مشيرًا إلى أن مسؤولي «بازل» أبلغوه بأنه سيحصل على فرصته كاملة في الموسم المقبل، نظرًا لرحيل عدد من اللاعبين.

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وتابع، أنه يركز بشكل كبير مع بازل ويجتهد في التدريبات، تاركًا أمر المشاركة في المباريات بيد المدير الفني.

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التحرير

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