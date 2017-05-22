أخبار عاجلة

ضبط 1.5 طن مقرمشات فاسدة داخل مصنع غير مرخص بالعياط -
اعتراف كتابي للمتهم بتفجير كنيسة البطرسية بتنفيذ العملية - (صورة) -
خاص مع سيف: لقاء خاص مع وليد صلاح الدين نجم الأهلى وحديث عن المشوار الإفريقى للأهلى والزمالك -
"المصري الديمقراطي": نبحث مع أحزاب وقوى سياسية للتوافق على مرشح للرئاسة -
نتنياهو: سياسة ترامب تجاه إيران يمكن أن تشجع على تحقيق السلام -
ترامب ونتنياهو متفائلان "بإمكانية التغيير" في الشرق الأوسط -
"كاظم": لا بديل عن زيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة -فيديو -
بالفيديو- وزير التموين: هدفنا توفير السلع الاستراتيجية بأسعار عادلة للمواطنين -
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية -
"مروان": الحكومة أوضحت للنواب بالمستندات موقفها من "تيران وصنافير" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| حساسين لسارقي أراضي الدولة: «هتندفنوا في مقبرة متر في متر»

Google+ Print
فيديو| حساسين لسارقي أراضي الدولة: «هتندفنوا في مقبرة متر في متر» فيديو| حساسين لسارقي أراضي الدولة: «هتندفنوا في مقبرة متر في متر»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، إن إزالة التعديات على أراضي الدولة المنهوبة تصب في مصلحة الدولة بشكل عام وليس وزير أو رئيس أو محافظ بعينه، موضحًا أنه لا يجب سرقة أراضي الدولة خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها .
 
وأضاف حساسين، خلال تقديمه برنامج «انفراد»، على قناة «العاصمة»: «البلد بتئن، الناس مش لاقيه تاكل، وواحد واخد 3000 فدان عنوة من الدولة، رغم أن عجز الموازنة أصبح  370 مليار جنيه».
 
وتابع، «لو أي واحد عنده فدان، وجه جاره خده أو أي حد خده منه ممكن يموت نفسه عشانه، طب مش معنى بقى أموال الدولة، ده مال عام، ناس تاخد 1000 فدان دلوقتي وبعد ما تموت بتندفن في متر في متر».
 
وأشار إلى أن إزالة تلك التعديات سيدر دخلًا بالمليارات لمصر وسيسد عجز الموازنة.

 

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
"المصري الديمقراطي": نبحث مع أحزاب وقوى سياسية للتوافق على مرشح للرئاسة

"المصري الديمقراطي": نبحث مع أحزاب وقوى سياسية للتوافق على مرشح للرئاسة

"كاظم": لا بديل عن زيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة -فيديو

"كاظم": لا بديل عن زيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة -فيديو

بالفيديو- وزير التموين: هدفنا توفير السلع الاستراتيجية بأسعار عادلة للمواطنين

بالفيديو- وزير التموين: هدفنا توفير السلع الاستراتيجية بأسعار عادلة للمواطنين

خاص مع سيف: لقاء خاص مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد وحديث عن فوزه على فريق مصر للمقاصة

خاص مع سيف: لقاء خاص مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد وحديث عن فوزه على فريق مصر للمقاصة