فيديو| حساسين لسارقي أراضي الدولة: «هتندفنوا في مقبرة متر في متر»

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قال الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، إن إزالة التعديات على أراضي الدولة المنهوبة تصب في مصلحة الدولة بشكل عام وليس وزير أو رئيس أو محافظ بعينه، موضحًا أنه لا يجب سرقة أراضي الدولة خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها مصر.



وأضاف حساسين، خلال تقديمه برنامج «انفراد»، على قناة «العاصمة»: «البلد بتئن، الناس مش لاقيه تاكل، وواحد واخد 3000 فدان عنوة من الدولة، رغم أن عجز الموازنة أصبح 370 مليار جنيه».



وتابع، «لو أي واحد عنده فدان، وجه جاره خده أو أي حد خده منه ممكن يموت نفسه عشانه، طب مش معنى بقى أموال الدولة، ده مال عام، ناس تاخد 1000 فدان دلوقتي وبعد ما تموت بتندفن في متر في متر».



وأشار إلى أن إزالة تلك التعديات سيدر دخلًا بالمليارات لمصر وسيسد عجز الموازنة.