فيديو| «استرداد الأراضي»: سحبنا 27 ألف فدان من جمعية تابعة لجهة سيادية

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قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي، إن اللجنة سحبت 27 ألف فدان من إحدى الجمعيات التابعة لجهة سيادية بالدولة، بحسب قوله، مضيفًا: «معندناش VIP».

وقال أيوب، في حوار مع برنامج «رأي عام»، على قناة «تن»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن اللجنة أيضًا سحبت 23 ألف فدان من أحد رجال الأعمال بعدما استحوذ على 37 ألف فدان ولم يدفع مليمًا واحدًا للدولة.

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وأوضح أن لجنة استرداد الأراضي، لا تحل بديلاً للهيئات الزراعية، ولكنها تساعدها على أداء عملها واسترجاع حق الدولة بما تملكه من أدوات وتعاونها مع الجهات الرقابية.