فيديو| الغيطي عن إعجاب ترامب بحذاء السيسي: «كان ملمعه قبل القمة»

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ذكر الإعلامي محمد الغيطي، تقرير نشرته وكالة «فوكس نيوز» الأمريكية عن إعجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحذاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثناء حضورهما فعاليات القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالسعودية.

وقال الغيطي، خلال برنامج «خط أحمر»، المذاع على قناة «إل تي سي»: «يبدو أن السيسي كان ملمع حذائه قبل حضور القمة، فملاحظة الصور المنشورة يتضح أن حذاء السيسي يلمع بصورة أكثر من حذاء ترامب المطفي اللون».

وأكد الغيطي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أنا قلت أنا معجب بحذائه».