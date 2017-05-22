وزير التعليم يوضح الموقف القانوني لزيادة مصروفات المدارس الخاصة

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يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الاثنين لتوضيح ضوابط مصروفات المدارس الخاصة.

وناشدت الوزارة، في بيان لها، جميع (مدارس خاصة، ومدارس تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة) وأولياء الأمور بهذه المدارس ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل بهذه النوعيات من المدارس وفق القوانين والقرارات الوزارية المنظمة.

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وأكدت عدم صدور أي قرارات تسمح بزيادة المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة، أو التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)؛ حال حصولها على موافقة أولياء الأمور بنسبة معينة كبرت أم صغرت، وشددت على أنه لا إلزام على أولياء الأمور الانصياع لأي ادعاءات في هذا الشأن تخالف ما سبق ذكره.