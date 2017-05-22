أخبار عاجلة

ضبط 1.5 طن مقرمشات فاسدة داخل مصنع غير مرخص بالعياط -
اعتراف كتابي للمتهم بتفجير كنيسة البطرسية بتنفيذ العملية - (صورة) -
خاص مع سيف: لقاء خاص مع وليد صلاح الدين نجم الأهلى وحديث عن المشوار الإفريقى للأهلى والزمالك -
"المصري الديمقراطي": نبحث مع أحزاب وقوى سياسية للتوافق على مرشح للرئاسة -
نتنياهو: سياسة ترامب تجاه إيران يمكن أن تشجع على تحقيق السلام -
ترامب ونتنياهو متفائلان "بإمكانية التغيير" في الشرق الأوسط -
"كاظم": لا بديل عن زيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة -فيديو -
بالفيديو- وزير التموين: هدفنا توفير السلع الاستراتيجية بأسعار عادلة للمواطنين -
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية -
"مروان": الحكومة أوضحت للنواب بالمستندات موقفها من "تيران وصنافير" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزير التعليم يوضح الموقف القانوني لزيادة مصروفات المدارس الخاصة

Google+ Print
وزير التعليم يوضح الموقف القانوني لزيادة مصروفات المدارس الخاصة وزير التعليم يوضح الموقف القانوني لزيادة مصروفات المدارس الخاصة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الاثنين لتوضيح ضوابط مصروفات المدارس الخاصة.

وناشدت الوزارة، في بيان لها، جميع (مدارس خاصة، ومدارس تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة) وأولياء الأمور بهذه المدارس ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل بهذه النوعيات من المدارس وفق القوانين والقرارات الوزارية المنظمة.

شاهد أيضا

وأكدت عدم صدور أي قرارات تسمح بزيادة المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة، أو التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)؛ حال حصولها على موافقة أولياء الأمور بنسبة معينة كبرت أم صغرت، وشددت على أنه لا إلزام على أولياء الأمور الانصياع لأي ادعاءات في هذا الشأن تخالف ما سبق ذكره.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزير التموين: «الأسعار ستنخفض مع استقرار الجنيه»

وزير التموين: «الأسعار ستنخفض مع استقرار الجنيه»

وزير التموين: «أشعر بالمواطن.. ونطرح لحومًا طازجة بـ80 جنيها للكيلو»

وزير التموين: «أشعر بالمواطن.. ونطرح لحومًا طازجة بـ80 جنيها للكيلو»

الحكومة: من حق البرلمان مناقشة «اتفاقية تيران وصنافير»

الحكومة: من حق البرلمان مناقشة «اتفاقية تيران وصنافير»

وزير التموين: «مخزون السلع الغذائية يكفي لما بعد أغسطس»

وزير التموين: «مخزون السلع الغذائية يكفي لما بعد أغسطس»