محافظ الدقهلية: تشكيل لجنة لتقنين أوضاع المتعدين على أراضي الدولة

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قال محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي إن المهندس شريف إسماعيل رئيس وجه بعدم التهاون في استرداد حقوق الدولة وإزالة التعديات على أراضيها.

وأضاف الشعراوي في تصريحات أمس الأحد أن الدقهلية تواصل شن حملات مكبرة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة والوحدات المحلية وإجراء الإزالات والتعديات وفقًا للتوقيتات المحدد، مؤكدا أنه يتم التعامل مع مختلف حالات التعدي بكل حزم وحسم وأنه لا يوجد أحد فوق القانون.

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وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لتلقي طلبات التقنين المقدمة من جانب المواطنين الذين أثبتوا جديتهم في استغلال الأراضي، قائلا: "لا توجد استثناءات على الإطلاق في التعامل مع ملف استرداد أراضي الدولة والكل سواسية أمام القانون".

من جهة أخرى، أكد محافظ الدقهلية أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة متابعة مدى توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة وخاصة خلال شهر رمضان والعمل على سرعة التعامل مع أي مشكلات قد تحدث في هذا المجال؛ وذلك من خلال التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية لحل هذه المشكلات وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بما يلبي كافة احتياجاتهم.