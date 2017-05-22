اقتحام مؤتمر «زيدان» وحلاقة «نافاس».. مشاهد من احتفالية الريال

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توج أمس فريق ريال مدريد بلقب الليجا الـ33 في تاريخه، بعد غياب 4 مواسم، واحتفل لاعبي الملكي بطرق عدة، بعد حصولهم على اللقب.

نستعرض لكم أبرز ما جاء في إحتفالات الملكي...

زين الدين زيدان

اقتحام اللاعبين لقاعة المؤتمر الصُحفي للاحتفال مع المدرب زين الدين زيدان بتحقيق الليجا الـ33.#33Ligas pic.twitter.com/EA7Cu7RTX9 — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) إقتحام اللاعبين لقاعة المؤتمر الصُحفي للإحتفال مع المدرب زين الدين زيدان بتحقيق الليغا الـ33.#33Ligas pic.twitter.com/EA7Cu7RTX9 — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 21, 2017

المدير الفني الفرنسي لفريق ريال مدريد، والذي استطاع أن يعيد للملكي لقب الليجا الغائب من أربعة مواسم، قام بعض من لاعبي فريقه باقتحام المؤتمر الصحفي، لتهنئة مدربهم بطريقتهم الخاصة والاحتفال به.

كايلور نافاس

الدولي الكوستاريكي حارس مرمى ريال مدريد، قام بحلاقة شعر رأسه بعد التتويج بالليجا.

إيسكو

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احتفل الدولي البرتغالي بلقب الليجا رغم الإصابة التي تعرض لها اللاب، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لجرح اللاعب، لكنها لم تمنعه من الاحتفال مع زملائه.

فلورنتينو بيريز

كما حرص رئيس النادي الملكي على تهنئة لاعبيه بعد التتويج بلقب الليجا.