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اقتحام مؤتمر «زيدان» وحلاقة «نافاس».. مشاهد من احتفالية الريال

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التحرير

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توج أمس فريق ريال مدريد بلقب الليجا الـ33 في تاريخه، بعد غياب 4 مواسم، واحتفل لاعبي الملكي بطرق عدة، بعد حصولهم على اللقب.

نستعرض لكم أبرز ما جاء في إحتفالات الملكي...

زين الدين زيدان

المدير الفني الفرنسي لفريق ريال مدريد، والذي استطاع أن يعيد للملكي لقب الليجا الغائب من أربعة مواسم، قام بعض من لاعبي فريقه باقتحام المؤتمر الصحفي، لتهنئة مدربهم بطريقتهم الخاصة والاحتفال به.

كايلور نافاس

الدولي الكوستاريكي حارس مرمى ريال مدريد، قام بحلاقة شعر رأسه بعد التتويج بالليجا.

إيسكو

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حرص الدولي الإسباني صانع العاب الملكي، على اصطحاب عائلته معه، ونشر صورة له بصحبة ابنه.

كريستيانو رونالدو

رونالدو

احتفل الدولي البرتغالي بلقب الليجا رغم الإصابة التي تعرض لها اللاب، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لجرح اللاعب، لكنها لم تمنعه من الاحتفال مع زملائه.

فلورنتينو بيريز

فلورنتينو بيريز

كما حرص رئيس النادي الملكي على تهنئة لاعبيه بعد التتويج بلقب الليجا.

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التحرير

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