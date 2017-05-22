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شاهد.. ماذا قال رونالدو لزيدان بعد التتويج بالليجا؟

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شاهد.. ماذا قال رونالدو لزيدان بعد التتويج بالليجا؟ شاهد.. ماذا قال رونالدو لزيدان بعد التتويج بالليجا؟

التحرير

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وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد الإسباني، الشكر لمدربه زين الدين زيدان، عقب التتويج ببطولة الدوري الإسباني مساء أمس الأحد.

ونشر «صاروخ ماديرا»، صورة له رفقة زيدان، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معلقًا عليها «شكرًا زيزو».

وتُوج ريال مدريد، بلقب الليجا الإسبانية الـ33 في تاريخه، بعد غياب 4 مواسم، وذلك بعد تغلبه على فريق مالاجا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب لا روزاليدا، في إطار الجولة الـ38 والأخيرة.

 

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Merci Zizou

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on May 21, 2017 at 2:46pm PDT

 

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التحرير

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