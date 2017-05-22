صور| نفاد الدواجن بعد ربع ساعة من افتتاح معرض أهلا رمضان في أسوان

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شهد افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة أسوان مساء أمس الأحد تزاحما كبيرا من المواطنيين خاصة من المقبلين على شراء الدواجن المستوردة التى تم طرحها بأسعار وصلت إلى 37.5 للكيو و200 جرام.

وتسابق المواطنون للحصول على الدواجن التى نفدت بعد 15 دقيقة فقط من طرحها فى المعرض المقام بمنطقة الطابية وسط أسوان عقب افتتاح المحافظ مجدى حجازى له.

وافتتح المحافظ معرض "أهلا رمضان" بمنطقة الطابية بمدينة أسوان، وآخر بمنطقة نجع العرب بدراو وذلك ضمن 5 معارض تم افتتاحها بمختلف المراكز والمدن لعرض السلع الاستهلاكية المختلفة من الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والبقوليات وياميش رمضان وذلك بحضور اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان ومحمد أبو القاسم رئيس الغرفة التجارية بأسوان وحسام العربى مدير عام التموين، بالإضافة إلى رؤساء مركزى دراو وأسوان.

وأوضح المحافظ أن هناك توجيهات مباشرة من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بسرعة إبلاغ الجهات المعنية لوزارة التموين ومجلس الوزراء عن وجود أي نقص فى أي سلعة من السلع الأساسية لتلافى حدوث أي أزمات بها سواء للسكر أو الأرز أو الزيوت أو المسلى أو اللحوم والدواجن أو غيرها من السلع لسرعة توفيرها على أكمل وجه.

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وأكد مجدى حجازى على أن افتتاح سلسلة المعارض التى تنظمها وزارة التموين بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية يعتبر فاتحة خير على أهل أسوان إذ يتم تنظيمه بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير كافة السلع الاستهلاكية والرمضانية بأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها فى السوق المحلية وبتخفيضات تصل ما بين 15 إلى 25 % حسب الأصناف المعروضة ليساهم ذلك فى محاربة غلاء الأسعار ومواجهة جشع بعض التجار بالأسواق المحلية.

ومن جانبه أوضح حسام العربى مدير عام التموين باسوان بأن معارض "أهلا رمضان" تضم كافة السلع التموينية والاستهلاكية وخاصة ياميش رمضان بأسعار الجملة بجانب قسم لبيع اللحوم السودانية بسعر 80 جنيها للكليو والبرازيلية بسعر 69 جنيها، وأقسام أخرى لبيع الدواجن المحلية والمستوردة، وكذا بيع الأرز والغلال والحبوب والزيوت ومنتجات الألبان.