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فيديو| علاء حيدر: لا بد من مواجهة الإرهاب بشكل صارم

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فيديو| علاء حيدر: لا بد من مواجهة الإرهاب بشكل صارم فيديو| علاء حيدر: لا بد من مواجهة الإرهاب بشكل صارم

التحرير

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علق الكاتب علاء حيدر، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، على القمة العربية الإسلامية الأمريكية، وكلمة الرئيس عبد الفتاح ، أمس بالرياض، موضحًا أن مكافحة الإرهاب كانت على رأس أولويات القمة، حيث يجب مواجهة الإرهاب بشكل صارم.

وأضاف حيدر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، إنه يجب ضبط ومحاربة الأفكار المتطرفة وليس الإرهابيين فقط، مؤكدًا أن تفكيك الدول وإسقاطها يؤدي إلى الإرهاب بشتى الطرق حيث أن الدولة التي تقع تتفكك وتتجمع بها عناصر إرهابية.

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وأشار رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أنه يجب تدعيم الدولة الوطنية في كل الدول العربية، حيث أن اللاجئين أو المهاجرين من الدولة المفكك للغرب وراء كل العمليات الإرهابية هناك.

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التحرير

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