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فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك

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فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك

التحرير

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قالت النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الرئيس الأمريكي دونالد ، وملك يهتمان جدًا بدور في محاربة الإرهاب، مضيفة: «بدون مصر مفيش تحالف سينجح».

وقالت النائبة، في حوار مع برنامج «رأي عام»، على قناة «تن»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد: «دعونا نكون واقعيين، لا تحالف ضد الإرهاب بدون مصر، والتاريخ شاهد على ذلك».

وأضافت، «الفترة الماضية كانت هناك محاولات من إدارة باراك أوباما، وجورج بوش، لتجنيب مصر ودورها في المنطقة، وماذا حدث؟، الناتو دمر ليبيا، والاتحاد الأوروبي، اعترف بخطأه، ودمرت العراق».

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وتابعت، «اتمنى ألا يُعاد الخطأ مرة ثانية، والاهتمام الكبير من الرئيس ترامب، اعتراف منه بأن مصر هي القوة العظمى في منطقة الشرق الأوسط».

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التحرير

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