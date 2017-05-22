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فيديو| بعد وصول تكلفة الحج 46 ألف جنيه.. عبد الفتاح: «فريضة مش سبوبة»

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فيديو| بعد وصول تكلفة الحج 46 ألف جنيه.. عبد الفتاح: «فريضة مش سبوبة» فيديو| بعد وصول تكلفة الحج 46 ألف جنيه.. عبد الفتاح: «فريضة مش سبوبة»

التحرير

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علق الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على قرار وزير السياحة بزيادة الحج السياحي استجابة لطلبات شركات السياحة، كي يتناسب سعره مع أسعار الخدمات التي تُقدم للحجاج، موضحًا أن سعر الحج السياحي الآن وصل 46 ألف جنيه.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، على قناة «أون لايف»: «ربنا قال لمن استطاع إليه سبيلاً كان يقصد الصحة وليس الأموال، ولكن في الوقت الحالي أصبح الأمر ملهوش علاقة بالصحة أوي ويقف على الأموال»، موضحًا أن من أغلى دول العالم في أسعار الحج.

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وأشار إلى أن بعض المواطنين يأتون من أوروبا لأداء فريضة الحج ويقيموا بنفس الفنادق التي يقيم فيها المصريين وتكون التكلفة «النصف»، مستطردًا: «دي فريضة مش سبوبة، بنعملها عشان تسقط من علينا الفرض والذنوب».

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التحرير

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