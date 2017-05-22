محافظ الغربية: 53.6 مليون جنيه لتمويل مشروعات الشباب

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قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، إن عدد المشروعات التي تقدم بها الشباب إلى برنامج "مشروعك" حتى أمس الأحد بلغ 760 مشروعا، وتمت الموافقة والتمويل الفعلي ما وفر 864 فرصة عمل، وبلغت قيمة تمويلها في صورة قروض لمشروعات الشباب بمراكز ومدن المحافظة 53 مليونا و600 ألف جنيه.

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وأضاف محافظ الغربية أن ذلك يأتي في إطار مشروعات خدمية وتنموية تهدف إلى تشغيل العمالة ومواجهة البطالة وتشجيع الاستثمار وإقامة المشروعات الصغيرة لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى توفير رخصة المشروع لمدة 5 سنوات.

وأكد أن البرنامج يقدم أفضل التسهيلات والخدمات المتاحة لكافة العملاء لتشجيعهم على إقامة مشروعات هادفة، مشيرا إلى أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.