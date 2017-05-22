خبير أمني لأباطرة الأراضي: «سلموا أملاك الدولة في سلام»

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دعا اللواء مجدي بسيوني، مساعد وزير الداخلية السابق، أباطرة الأراضي والمعتدين على أملاك الدولة لتسليم الأراضي المعتدى عليها «من تلقاء أنفسهم في سلام بدون إجهاد لقوات الأمن».

وقال "بسيوني" في حوار مع برنامج «رأي عام»، على قناة «تن»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن تكليف قوات الجيش والشرطة «عبء زيادة أوي وهما مش ناقصين»، لافتًا إلى أن التعديات على أراضي الدولة زاد بعد ثورة 25 يناير.

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وأشار اللواء بسيوني، إلى أن التعدي على أراضي الدولة ورم خبيث يهدد الدولة، موجهًا برسالة للمعتدين على الأراضي قائلاً: «قول للسادة المشاهدين مطروح سلمت 50 آلاف فدان في رأس الحجر، عايزين نعمل مبادرة زي اللي عملناها قبل كده اللي معاه سلاح آلي راح يسلمه، وتعفي الدولة من المسؤولية».