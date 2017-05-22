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فيديو| نافعة: رؤية السيسي لملف الإرهاب «شاملة».. وترامب المستفيد

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فيديو| نافعة: رؤية السيسي لملف الإرهاب «شاملة».. وترامب المستفيد فيديو| نافعة: رؤية السيسي لملف الإرهاب «شاملة».. وترامب المستفيد

التحرير

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أشاد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، بكلمة الرئيس عبد الفتاح في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، موضحًا أن رؤية الرئيس السيسي تهدف لمواجهة الإرهاب من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وليس الناحية الأمنية فقط.

وأضاف "نافعة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "انفراد"، المذاع على قناة «العاصمة»، أن السيسي تحدث كثيرًا في هذا الملف، ولكن حديثه أمام الرئيس الأمريكي دونالد ، سيكون له تأثير مختلف، حيث أن كل دولة تنظر إلى الإرهاب من زاوية واحدة، بينما رؤية السيسي في ملف الإرهاب رؤية شاملة.

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وأشار إلى أن ترامب، هو المستفيد الأول من تلك القمة، حيث أن الأموال التي ربحها من ستحسن وضعه أمام الشعب الأمريكي، كما أن انعقاد المؤتمر في السعودية يعطي ثقل كبير للمملكة.

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التحرير

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