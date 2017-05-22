فيديو| «الوزراء»: إزالة أي تعدي على الأراضي.. «دي أموال دولة»

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قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، اجتمع مع جميع المحافظين من أجل استعراض معدلات تنفيذ الإزالات على أراضي الدولة المُعتدى عليها في مختلف المحافظات طبقًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصياته خلال افتتاحه العديد من المشروعات في قنا.

وأضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين على قناة «العاصمة»، أن رئيس الحكومة اجتمع بالمحافظين من أجل حل كل المعوقات التي تواجه تنفيذ الإزالات وكذلك الإسراع في معدلات التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الملف.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن توصيات رئيس الحكومة يهدف لإزالة التعديات ذات المساحات الكبيرة ثم بعد ذلك الصغيرة، والإسراع في تقنين الأوضاع لمن يوافق على ذلك، حيث أن أي تعدي على أراضي الدولة يجب أن يتم إزالته حتى ولو كان صغيرًا.