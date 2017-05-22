صور| شاب قبطي يوزع فوانيس رمضان على مسلمي بورسعيد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

وزع شاب قبطي في بورسعيد الفوانيس على الأطفال المسلمين بالمحافظة، لمشاركتهم بهجة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

واعتبر الشاب أبانوب كيرلوس جاد الكريم، أن عمله ذلك لمحاربة الإرهاب، وقال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن فكرة توزيع الفوانيس على أطفال المسلمين جاءت عقب رؤيته المسلم يقف بجوار المسيحى أمام الكنيسة لتهنئته بالعيد ولتأمينه، بجانب الوقفات التي نظمها المسلمون حزنًا على الشهداء الأقباط الذين راحوا ضحية الأعمال الإرهابية.

ولفت جاد الكريم إلى أنه ومجموعة من الشباب أطلقوا مبادرة "أسعد غيرك" لتحقيق السعادة لمن لا يعرفونهم، مشيرا إلى أن المبادرة تسعى لإسعاد الغير وإدخال البهجة فى نفوس جميع المصريين.