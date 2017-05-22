فيديو| دويدار عن توقيعه للأهلي: «اللي معاه عقد يطلعه»

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تحدث أحمد دويدار، مدافع سموحة، عن أنباء توقيعه للنادي الأهلي، معلقًا «اللي عنده عقد يطلعه»، مشيرًا إلى أن بعض الصحفيين يروجون بأنه يعرض نفسه على النادي الأحمر، «بقولهم اتقوا ربنا».

وأضاف «دويدار»، خلال تصريحاته لقناة oN sport، أنه يحترم الأهلي والزمالك، ولم يتحدث في يوم عنهما بطريقة ميئة، وكل الاحتمالات واردة بعد انتهاء عقده مع النادي السكندري الذي يكن له كل الاحترام هو الآخر.

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وعن استبعاده من المنتخب الوطني، أكد «دويدار»، أن الجهاز الفني الحالي من أفضل الأجهزة التي تعامل معها، موضحًا أنهم يديرون الفريق بطريقة احترافية، ويثق بأنه سينضم للفراعنة حينما يستحق ذلك.