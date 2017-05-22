أخبار عاجلة

اقتحام مؤتمر «زيدان» وحلاقة «نافاس».. مشاهد من احتفالية الريال -
شاهد.. ماذا قال رونالدو لزيدان بعد التتويج بالليجا؟ -
صور| نفاد الدواجن بعد ربع ساعة من افتتاح معرض أهلا رمضان في أسوان -
فيديو| علاء حيدر: لا بد من مواجهة الإرهاب بشكل صارم -
برلماني يؤكد وجود أزمة بأدوية الأمراض المزمنة.. و«الصحة» تكذبه -
فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك -
فيديو| بعد وصول تكلفة الحج 46 ألف جنيه.. عبد الفتاح: «فريضة مش سبوبة» -
محافظ الغربية: 53.6 مليون جنيه لتمويل مشروعات الشباب -
خبير أمني لأباطرة الأراضي: «سلموا أملاك الدولة في سلام» -
فيديو| نافعة: رؤية السيسي لملف الإرهاب «شاملة».. وترامب المستفيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

فيديو| الأهلي: متفائلون بمواجهة القطن.. «هزمناه على أرضه سابقا»

Google+ Print
فيديو| الأهلي: متفائلون بمواجهة القطن.. «هزمناه على أرضه سابقا» فيديو| الأهلي: متفائلون بمواجهة القطن.. «هزمناه على أرضه سابقا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد محمد جمال هليل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأحمر بالكاميرون، أن هناك حالة من التركيز الشديد والتفاؤل بين اللاعبين رغبة في مصالحة الجماهير، وعبور مواجهة القطن الكاميروني التي تعتبر عنق زجاجة في مشوار بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف «هليل» خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أن الفريق سيؤدي مرانه على ملعب المباراة عصر اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أن فريق القطن ليس بجديد على الأهلي، وحققنا الفوز عليه بملعبه من قبل.

شاهد أيضا

ويحل الأهلي ضيفًا على القطن الكاميروني، غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| علاء حيدر: لا بد من مواجهة الإرهاب بشكل صارم

فيديو| علاء حيدر: لا بد من مواجهة الإرهاب بشكل صارم

فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك

فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك

فيديو| بعد وصول تكلفة الحج 46 ألف جنيه.. عبد الفتاح: «فريضة مش سبوبة»

فيديو| بعد وصول تكلفة الحج 46 ألف جنيه.. عبد الفتاح: «فريضة مش سبوبة»

فيديو| نافعة: رؤية السيسي لملف الإرهاب «شاملة».. وترامب المستفيد

فيديو| نافعة: رؤية السيسي لملف الإرهاب «شاملة».. وترامب المستفيد