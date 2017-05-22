فيديو| الأهلي: متفائلون بمواجهة القطن.. «هزمناه على أرضه سابقا»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد محمد جمال هليل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأحمر بالكاميرون، أن هناك حالة من التركيز الشديد والتفاؤل بين اللاعبين رغبة في مصالحة الجماهير، وعبور مواجهة القطن الكاميروني التي تعتبر عنق زجاجة في مشوار بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف «هليل» خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أن الفريق سيؤدي مرانه على ملعب المباراة عصر اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أن فريق القطن ليس بجديد على الأهلي، وحققنا الفوز عليه بملعبه من قبل.

شاهد أيضا

ويحل الأهلي ضيفًا على القطن الكاميروني، غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

