فيديو| رمزي: «متعب» لم يحصل على فرصته.. و«صالح» يحتاج معاملة مختلفة

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قال هاني رمزي، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، إن إمكانيات صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، لا غبار عليها، لكنه من اللاعبين الذي يحتاجون لتعامل نفسي مختلف.

وأضاف «رمزي» خلال لقائه بحلقة أمس الأحد، من برنامج «حصاد الاسبوع» الذي يعرض على قناة dmc sports، أن هناك دورًا مهمًا على «صالح» ويجب أن يكون على قدر المسؤولية ويجبر المدير الفني على الظهور في الصورة، من خلال التدريبات والمباريات التي يشارك بها.

وتحدث نجم الفراعنة السابق، عن موقف عماد متعب، مهاجم القلعة الحمراء، موضحًا أن حسام البدري، لا يتعمد ظلم اللاعب، لكن هناك لوم عليه لأنه منح جميع مهاجمي الفريق الفرصة، إلا «متعب».

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وعلق «رمزي»، على اقتناع البعض بأن «متعب» غير قادر على اللعب لـ90 دقيقة، قائلًا «إحنا ما شوفناش متعب بيلعب 90 دقيقة عشان نحكم عليه يقدر ولا لأ»، يجب وضعه تحت الاختبار قبل الحكم عليه وتقييمه.