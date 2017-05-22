ارتفاع حصيلة استرداد الأراضي المنهوبة بالقليوبية إلى 201 فدان

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ارتفعت حصيلة أراضي الدولة التى نجحت أجهزة محافظة القليوبية فى استردادها إلى 201 فدان حتى أمس الأحد.

وقال اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية فى تصريحات صحفية إن حملات إزالة التعديات مستمرة يوميا لانتزاع أملاك الدولة من مغتصبيها.

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وأكد المحافظ أنه لا تراجع عن الحملات حتى تسترد كافة أملاك الدولة التى تم الحصول عليه بالمخالفة للقانون.

ووجه عشماوي الشكر لرؤساء المدن والأحياء وقوات الجيش والشرطة لجهودهم المضنية فى استعادة أملاك الدولة التى استغلها الخارجون عن القانون بغير وجه حق.