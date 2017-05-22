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وفقا لمواد الدستور.. «المحافظين» يشارك في مناقشة وثيقة «حقوق المسنين»

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وفقا لمواد الدستور.. «المحافظين» يشارك في مناقشة وثيقة «حقوق المسنين» وفقا لمواد الدستور.. «المحافظين» يشارك في مناقشة وثيقة «حقوق المسنين»

التحرير

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شارك حزب المحافظين ممثلاً في أمينة المرأة، وعضو اللجنة التنفيذية للوثيقة، نسرين فاروق، في مناقشة المسودة الأولى للوثيقة المصرية لحقوق المسنين.

وأوضحت نسرين فاروق، أن الوثيقة تتضمن حقوق المسنين وفق مواد الدستور ومنها الحقوق الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، استعدادًا لطرحها للمجتمع المدني والشركاء لوضع آليات تنفيذية تضمن ترجمتها إلى خطط تنفيذية فعلية للارتقاء بحياة المسنين المصريين، واستعدادًا لعرضها على البرلمان للمناقشة، وإصدار قانون لحماية المسنين.

وتابعت، "أن الحزب موجود منذ البداية ضمن المكتب التنفيذي لإعداد الوثيقة، بدأنا العمل منذ أكثر من عام للخروج بمسودة الوثيقة، والآن نحن في مرحلة جديدة وهي مناقشة المسودة للخروج بوثيقة تليق بأبائنا وأمهاتنا من كبار السن".

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وأشارت، إلى أن الحزب بصدد عقد ورش عمل فى القريب العاجل من أجل مناقشة بنود الوثيقة التى ستكون بمثابة ترسيخ قواعد سليمة من أجل حياة كريمة لكل المسنين.

ودار النقاش حول وثيقة حقوق المسنين بمقر دار مسنات سانت فاتيما، بمنطقة الجديدة، بحضور كلا من اللواء أركان حرب حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، والدكتور يوسف وهيب، والدكتور علاء غنام، والدكتورة كريمة الشامي، والدكتورة منى توفيق، إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية لإصدارالوثيقة المصرية لحقوف المسنين.

 

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التحرير

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