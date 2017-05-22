فيديو| معصوم مرزوق يكشف حقيقة تفكيره في خوض انتخابات الرئاسة

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قال السفير معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الشعبي ومساعد وزير الخارجية السابق، إن الأيام المقبلة مصر ستواجه تحديات كبيرة جدًا، والدولة تواجه خطرًا وجوديًا، ومن يجد في نفسه القدرة على تولي منصب الرئاسة سيكون أمامه تحديات صعبة عليه أن يواجهها.

وأضاف مرزوق، خلال حواره ببرنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على قناة «التليفزيون العربي»، أنه يريد لمصر أن يحكمها أحد أبنائها قادرًا على الصعود بالبلد للأمام.

وعن طرح اسمه كمرشح رئاسي في الانتخابات المقبلة، قال: «أنا كنت جندي وقاتلت في بداية حياتي لتحرير سيناء، ولا زال على استعداد لخوض أي معركة أُكلف بها، ولكن هذا القرار لا أستطيع اتخاذه بسهولة، فلا بد من التوصل لتوافق مدني كامل حول شخصي».

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وأردف: «ربما هناك كثيرون أفضل مني، ويمكنهم أن يقدموا خدمة كبيرة للوطن، ولكن لابد من تحديد معايير واضحة للنزاهة والشفافية لضمان انتخابات نزيهة».

وتابع: «لا بد من التوصل لاتفاق حقيقي على شخص يستطيع أن يمثل هذه الوظيفة، فالمطلوب الآن شخص يتولى الرئاسة ويكون ضمن مجموعة لتحقيق حلم المصريين».